Sicilia, “AbbracciAMO la Prevenzione” oncologica: 13 tumori riscontrati

Ambulatori mobili, centri screening “tradizionali” e nuove strutture insieme in una settimana caratterizzata da un unico denominatore: la prevenzione oncologica.

Un denominatore che ha unito l’intera sanità siciliana nella settimana della Giornata Internazionale della donna dello scorso 8 marzo.

Da Ragusa a Trapani, da Messina a Caltanissetta, da Palermo a Siracusa, da Enna ad Agrigento, i centri screening hanno fatto rete per aprire le porte agli utenti in modalità Open Day, grazie all’iniziativa “AbbracciAMO la Prevenzione” promossa, e fortemente voluta, dall’Assessorato regionale alla Salute, dal Dasoe e dalla Commissione regionale per la Rete senologica.

L’adesione, si legge in una nota, è stata numerosa e partecipata, a conferma della sensibilità di un’utenza che trova nei centri screening siciliani risposte concrete alla domanda di salute.

Il bilancio, tradotto in termini di prestazioni, è eloquente: 867 sono state le mammografie effettuate in occasione di “AbbracciAMO la Prevenzione”, iniziativa che ha coinvolto anche le isole di Lampedusa e Pantelleria.

Ma ancora più eloquente è il dato relativo alle diagnosi, già, messe a referto: 13 sono stati i tumori riscontrati, per lo più in una fase asintomatica della patologia, cioè quando l’efficacia dell’intervento ha una maggiore possibilità di successo.