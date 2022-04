Sicilia, 80 sportivi protagonisti della premiazione del Campionato Sociale ACI Messina

Tutto pronto nella città dello stretto per la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale organizzato dall’Automobile Club Messina.

L’appuntamento è in programma sabato 9 Aprile ore 16:00, nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del polo Universitario di Messina, in località Papardo, in viale Ferdinando Stagno d’Alcontres.

Si tratta di un momento atteso da tempo dai migliori protagonisti dello sport del volante nonché da molti appassionati. Nel corso della cerimonia saranno premiati circa 80 tra piloti, navigatori delle varie specialità e le scuderie messinesi, che a vario titolo si sono distinti nel corso delle stagioni motoristiche 2019 e 2021 sui campi di gara di tutta Italia.

Oltre alle premiazioni del Campionato Sociale saranno conferiti i premi delle Coppe ACI Sport di Zona 2020. Hanno ottenuto riconoscimenti anche diversi piloti d’oltre Stretto tesserati con licenza sportiva presso l’AC di Messina. Saranno presenti i vertici dell’Automobile Club Messina tra i quali il presidente l’ingegner Massimo Rinaldi e il delegato fiduciario ACI Sport Daniele Settimo. “Siamo felici di questa premiazione – spiega l’ingegner Rinaldi – perché è a nostro avviso il dovuto riconoscimento agli sportivi messinesi che tanti successi hanno raggiunto e raggiungono sui campi di gara di tutta Italia. Inoltre torniamo a condividere momenti di comunità dopo due anni di pandemia che ha di fatto congelato le attività agonistiche.

Voglio ringraziare personalmente il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, il professore Cuzzocrea per aver concesso la nuova e prestigiosa aula magna”. Protagonisti ovviamente i piloti, i navigatori, le scuderie e gli sportivi tra i quali ad esempio lady santateresina Jessica Miuccio per la classifica in rosa, il brolese Angelo Lombardo che si è distinto tra i kart, il driver e preparatore peloritano Salvatore Caristi per le “salite” di auto storiche, Rosario Merendino tra i navigatori dei rally auto storiche, Maurizio Rizzo tra i piloti di Rally delle auto moderne, mentre Davide Arlotta sarà premiato nella categoria navigatori dei rally di vetture moderne. Per il campionato sociale 2021 riconoscimenti ad Emanuele Schillace per gli Slalom, il campione Italiano Rally 2RM 2021 Andrea Nucita tra i piloti rally e il fratello Giuseppe ovviamente tra i co-piloti. I due Nucita riceveranno anche il prestigioso trofeo nazionale della Coppa di Zona 2020. Tra le scuderie, sarà premiato l’acuto della T. M. Racing del presidente Giovanni Vinci, distintasi nel Trofeo Nazionale Slalom.

La cerimonia si svolgerà in aderenza alle vigenti normative anti covid.