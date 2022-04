Serie D. La gara Sancataldese – Troina rinviata per un focolaio di Covid nella squadra ennese

La partita tra la Sancataldese e il Troina valevole per la 31^ giornata del girone I del campionato di serie D è stata rinviata a data da destinarsi.

La causa del rinvio è stata dovuta ai molti casi di Covid-19 all’interno della compagine del Troina che hanno costretto a rinviare il match che era in programma oggi pomeriggio al Valentino Mazzola.

La Sancataldese al momento ha 29 punti in classifica conquistati in 28 incontri di campionato e domenica prossima 10 aprile sarà impegnata fuori casa contro il Biancavilla ultima in classifica.