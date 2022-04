Scuola, Azzurra Cancelleri (M5s): proposta di legge per insegnamento educazione finanziaria

“Nella maggior parte dei paesi dell’area OCSE, l’educazione finanziaria fa parte dei programmi scolastici e di insegnamento conferendo ai giovani competenze e conoscenze necessarie per un equilibrato rapporto con il denaro e con il suo valore ma, nonostante il tema sia di grande attualità, ad oggi purtroppo il nostro paese non prevede l’educazione finanziaria nei programmi scolastici” commenta la deputata pentastellata Azzurra Cancelleri, componente della Commissione Finanze della Camera.



“Fino a questo momento l’alfabetizzazione finanziaria nelle nostre scuole è stata prevista solo da Protocolli d’intesa, l’ultimo dei quali sottoscritto nel 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e la Banca d’Italia; tuttavia, pur riconoscendo il valore formativo di queste sperimentazioni, occorre puntare sulla messa a regime di tale insegnamento e soprattutto ora che l’educazione civica è entrata di diritto nei programmi scolastici, occorre far lo stesso con i temi di risparmio” spiega la deputata “ e per questo ho ritenuto indispensabile presentare una proposta di legge che prevede l’insegnamento di elementi di base di economia e finanza per consentire agli studenti di effettuare scelte consapevoli, efficienti e convenienti”.



“Mi auguro che questa proposta trovi la più ampia convergenza tra le forze politiche per garantire una rapida calendarizzazione nelle commissioni competenti e si arrivi celermente ad una sua approvazione per avvicinare i ragazzi al mondo dell’economia e per rispondere ai mutamenti del contesto economico perché una società in cui i cittadini sin da bambini vengono educati alla gestione del denaro e al valore del risparmio, sarà una società più sicura rispetto agli effetti delle crisi economiche e più attiva nell’ambito delle politiche economiche adottate dalle Istituzioni” conclude la Cancelleri.