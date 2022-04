Promozione. Atletico Nissa battuto in extremis 2-1 dal Ciclope Bronte. Non basta la gran punizione di Yuri Di Marco

In Promozione, dopo una striscia di ben 11 risultati utili consecutivi, l’Atletico Caltanissetta è stato sconfitto fuori casa dal Ciclope Bronte. La sconfitta è maturata nei minuti finali di una partita equilibrata e combattuta nella quale i catanesi sono passati in vantaggio nel primo tempo venendo pareggiati nella ripresa dal gol su punizione di Yuri Di Marco.

Al 93′ la rete decisiva dei padroni di casa che ha finito per punire oltremisura un Atletico Nissa che aveva giocato una bella partita e che avrebbe meritato il pari per quanto fatto vedere in campo. Tuttavia, il match è svoltato a favore del Ciclope Bronte che ha messo a segno il 2-1 finale contro un Atletico Nissa che ha perso terreno importante, se non decisivo, nella corsa per un posto nella prossima griglia dei play off.