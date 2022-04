Pallavolo femminile B2. La Traina batte 3-0 la Nigithor e mette in ghiaccio il 3° posto

CALTANISSETTA. Con una dedica speciale a capitan Alessandra Erba, ai “box” per problemi di salute , la TRAINA SRL ha superato anche l’ostacolo Nigithor mettendo in ghiaccio il terzo posto in classifica nel girone P della serie B2 con le nissene a cui mancano ancora tre gare da giocare per la fine del campionato.

Contro le stefanesi del presidente Luca Martino s’è assistito a una gara simile per andamento a quella di andata con le nissene a condurre per buona parte dei set e le ospiti che nei primi due parziali sono state brave a rimettere in discussione il punteggio per cedere poi sempre nel finale.

Infatti nel primo set, dopo avere accumulato un vantaggio max di 5 punti (12/7), la TRAINA SRL ha subito la rimonta della formazione allenata da Maurilio Anfuso che ha trovato un meritato vantaggio sul 18/19.La svolta del set si è avuta però sul 19 pari quando la da poco entrata Alessia Angilletta ha “spaccato” l’equilibrio del match con tre aces dai “nove metri” che hanno ridato coraggio alle nissene involatesi fino al 25/20.Situazione analoga nel secondo parziale con un vantaggio iniziale di Spena e compagne (9/3) e dall’11/10 situazioni di equilibrio, poi 23/19 per la TRAINA che ha subito un nuovo ritorno della Nigithor (su servizio della Genualdi) fino al 23 pari quando un attacco di Gervasi e un muro di La Mattina hanno risolto il set.

Sul 2 a 0 per la formazione nissena la terza frazione di gioco è diventata un monologo in cui hanno trovato gloria Carla Pagano, Milly Apruti e Gabriella Milazzo che non hanno deluso le aspettative di Francesca Scollo, consapevole di potere contare in ogni momento su una rosa di 12 atlete tutte in grado di reggere il campo senza contraccolpi per l’equilibrio della squadra.

Per quel che riguarda il rendimento delle altre giocatrici scese in campo, Noemi Spena è un “totem” e fa la differenza anche quando non è al 100%;per Sara Gervasi la doppia cifra non fa notizia mentre è da mettere in risalto la crescita di settimana in settimana nel fondamentale della ricezione;Jennifer D’Antoni, dopo lo stop di tre settimane fa, è in crescita sul piano fisico e sta lentamente ma progressivamente ritornando ai livelli di metà campionato;Valeria La Mattina è tra le più in forma della squadra, per lei una gara impeccabile sotto rete;Lorena Tilaro si esalta in acrobazia mentre è meno lucida di altre volte in ricezione;Diana Ferraloro non è nella sua giornata migliore, ma tiene il campo con intelligenza senza forzare;Chiara e Alessia Angilletta, gemelle anche nel rendimento, se vogliono essere protagoniste ai massimi livelli in squadre di vertice devono essere in grado di esprimersi al massimo in ogni situazione e contro la Nigithor sono state brave sia partendo nel sestetto base che dando il proprio contributo da subentranti.

Per entrambe ottime percentuali in seconda linea con ancora grossi margini di miglioramento sotto rete.In casa Nigithor molti alti e bassi, come testimonia l’andamento della gara, ma Li Muli e compagne hanno confermato di meritare il quarto posto in classifica con una particolare nota di merito per una sempre spettacolare Francesca Parisi e per Carlotta Russo la più positiva in attacco tra le stefanesi.

In attesa della gara di sabato in cui sarà impegnata la Fly Volley, la TRAINA, che riposa, occupa nuovamente la seconda posizione in classifica e resta con il fiato sul collo delle squadre che aspirano al salto di categoria.

TRAINA SRL – NIGITHOR S. STEFANO DI CAMASTRA 3 – 0 (25/20; 25/23; 25/12)TRAINA SRL: Gervasi 13, Ferraloro 4, D’Antoni 12, Angilletta C. 3, Apruti, Spena 1, Angilletta A. 6, Milazzo 1, La Mattina 10, Tilaro (L1), Pagano (L2). All. Scollo – MontagninoS. Stefano: Giuffrida, Torre, Barletta, Li Muli (K), Todaro,Russo, Di Staso, Genualdi, Oliva, Parisi (L1), NE Vaiana, Zingales, Kalcheva, Arcoleo (L2). All. Anfuso . Arbitri: Marianna Ricceri di Catania e Annalisa Martorino di Siracusa.