Nissa, la squadra scrive all’ex presidente Giammusso: “Per noi sei stato un padre”

CALTANISSETTA – I giocatori della Nissa dopo aver appreso delle improvvise dimissioni del presidente Arialdo Giammusso, visibilmente scossi ed affranti, immediatamente e spontaneamente, hanno voluto in una lettera aperta, “fermare” le emozioni e la gratitudine che li lega al ex numero uno della società biancoscudata. Ecco di seguito il contenuto della missiva.

Caro nostro Presidente,eccoci quì, tra alti e bassi siamo arrivati alla fine di questo anno e come tutte le cose, ci si ritrova a fare il resoconto di quello che è stato.Che dire, è stato un anno pieno… un anno ricco di emozioni alcune volte anche contrastanti, ma ricco di stati d’animo che sicuramente ci hanno unito ancora di più.Abbiamo lottato, abbiamo riso e alcune volte abbiamo anche pianto… perché si, come in tutte le grandi “famiglie” succede anche questo.Noi calciatori, tutti quanti, ti vogliamo ringraziare per tutto quello che hai sempre fatto per noi.

Ti ringraziamo per i sorrisi che ci hai donato ma ti ringraziamo per le “punizioni” che ci hai dato, proprio come fa un padre con i propri figli… perché tu per noi sei stato anche questo.Ti sei fatto carico di tante cose, hai dato stabilità a noi ragazzi, hai dato tutto quello che serviva a chi alloggiava in casa Nissa cercando sempre di farli sentire a casa.Ti siamo grati per questo e per altri mille motivi.

La gratitudine ci protegge anche nelle situazioni più difficili, è una manifestazione di amore e come tale giova prima di tutto a chi la dona e poi a chi la riceve. La gratitudine è un vero antidoto all’invidia, al vittimismo e alla rabbia. E noi di rabbia, quest’anno ne abbiamo provata tanta! Potremmo continuare a dire tante cose che potrebbero elogiare la tua persona ma vogliamo solamente dirti che tu sei Il GRANDE PRESIDENTE! Non cambiare mai.Con affetto, i tuoi ragazzi.