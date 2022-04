Marathon Caltanissetta: giornata ricca di soddisfazioni dal Nord al Sud dello Stivale

Giornata ricca di emozioni e soddisfazioni, da Nord a Sud, per gli atleti della Marathon Caltanissetta che, domenica scorsa, hanno seguito con fervore e curiosità la partecipazione alla 20ª Milano Marathon e alla 8ª Maratonina dei Nebrodi di alcuni componenti della squadra.

Tra i 18000 atleti presenti a Milano vi erano anche 5 nisseni della Marathon CL: Salvatore Barbera, Giuseppe Sferrazza, Davide Viola, Giuseppe Fasciana e Yvan Manganaro. Giornata di festa nella grande città della moda e del design, pronta ad ospitare la ventesima edizione di una delle maratone più veloci d’Italia; meteo favorevole, aria fresca e asciutta. Partenza e arrivo da corso Venezia, accanto ai Giardini Montanelli. Passaggi da Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio, Pagano e poi Citylife, Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese: in totale quasi 18 chilometri all’interno della cerchia dei Bastioni, 28 complessivi dentro la circonvallazione filoviaria.

Yvan Manganaro ha partecipato correndo in staffetta, a lui gli ultimi 15 Km del lungo serpentone; la staffetta è il cuore pulsante del Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare ai progetti solidali delle oltre 100 associazioni partecipanti.

Brillanti i risultati ottenuti dagli atleti che hanno affrontato i lunghissimi 42,195 Km, a seguito di un costante e duro allenamento gli atleti hanno completato con i seguenti tempi di arrivo: Giuseppe Fasciana 03h50’10’’, Giuseppe Sferrazza 03h52’43’’, Salvatore Barbera 04h15’36’’, Davide Viola 04h22’14”. Plausi ed encomi per tutti loro da parte dei propri compagni di squadra, i quali non hanno perso occasione nel mostrare vicinanza e affetto tramite chat.

Nell’opposto versante, in particolare a Sant’Agata di Militello (Me), altri 4 atleti della nostra città prendevano parte alla 8ª Maratonina dei Nebrodi; tra loro un’unica donna, la caparbia Maria Riggi. Le buone condizioni climatiche hanno favorito i runners nel percorrere i 21,097 Km; percorso tecnico di tre giri, in parte adiacente al mare. Ancora una volta Mattia Falzone lascia il segno, per lui un terzo posto di categoria PM, bloccando il crono a 01h35’48’’. Buone le prestazioni di Giuseppe Vitello; incoraggiato e affiancato da Francesco Lomonaco per tutto il percorso, ha concluso insieme a lui in 02h01’34’’. Prima maratonina dei Nebrodi per Maria, senza alcun segno di debolezza taglia il traguardo con un tempo di 02h07’53’’.

Superlativo e clamoroso il risultato ottenuto da Francesco Augello alla 17ª Marathon Treviso, disputata domenica 27 marzo; l’atleta nisseno è riuscito a strappare il nastro di arrivo in soli 02h56’36’’, con un ritmo di 04:11 min/Km si è posizionato 4º nella categoria SM40.

Entusiasta l’atleta Domenica Cannistraci per aver completato la Shakespeare Run, manifestazione sportiva svolta sempre il 27 marzo a Messina; gara da 10,5 Km abbinata alla Fontalba Marathon Messina. Domenica ha concluso in 01h08’43’’.

Prossimo appuntamento il 24 aprile a Marsala (TP), si corre per la 7ª Maratonina del Vino.