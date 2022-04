Italia, schianto tra tre moto e un’auto nella Bergamasca: due morti e quattro feriti

Due centauri sono morti in un incidente nella Bergamasca nel quale sono rimaste coinvolte in tutto tre moto e un’auto.

E’ successo a Bianzano, lungo la provinciale 40, in località Campella, in Valle Rossa. Gli altri quattro motociclisti feriti sono in gravi condizioni. Due sono stati portati in elisoccorso rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo. Illesi ma sotto shock, invece, gli occupanti dell’auto. Sul posto carabinieri, mezzi del 118 e vigili del fuoco.

Auto in fiamme: a bordo c’era una bimba piccola – Complessivamente le persone coinvolte nell’incidente sono 11, di cui due deceduti, due ricoverati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e due in codice giallo. Illese le altre cinque persone, tra cui una coppia con una bimba piccola che viaggiava sull’auto. L’incidente ha causato un incendio che ha interessato le moto dei due deceduti, una coppia di Gazzaniga, lui 57 anni e lei 54, e l’autovettura.

Dopo lo schianto, la famiglia è riuscita a uscire dall’auto e mettersi in salvo poco distante. Inutili invece i soccorsi per due dei motociclisti. Il 118 ha inviato sul posto due elicotteri decollati da Bergamo e da Milano, quattro ambulanze e un’automedica. I vigili del fuoco sono invece intervenuti con mezzi da Bergamo e Gazzaniga.

La ricostruzione dell’incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. La vettura, una station wagon, veniva da Bianzano, dove gli occupanti abitano, e andava verso Cene, mentre dalla direzione opposta sono sopraggiunte le tre motociclette. Da una prima ricostruzione, pare che una delle tre moto, una Kawasaki forse in fase di sorpasso, abbia urtato l’auto che arrivava dalla direzione opposta. Il conducente dell’auto ha quindi perso il controllo del mezzo, che è carambolato scontrandosi contro le altre due motociclette, prima una Ducati e poi uno scooterone.

Una delle tre moto è quindi finita proprio sotto l’auto, dove ha preso fuoco. A quel punto gli occupanti della macchina, sotto shock, sono scesi prima che le fiamme li raggiungessero. Niente da fare per l’uomo alla guida della moto coinvolta nel rogo: è morto sul colpo. Quando sono arrivati i soccorsi la donna era ancora viva, ma è deceduta poco dopo.