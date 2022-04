Insularità, Dedalo Pignatone (M5s): “Verso l’approvazione. Ecco perchè interessa la Sicilia in particolar modo”

“È stata approvata in Senato la terza lettura sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione che prevede il ritorno del riconoscimento della peculiarità delle isole per venire incontro alle difficoltà degli italiani che vivono in queste aree. Questo provvedimento, oggi più che mai, interessa particolarmente proprio la Sicilia, in quanto già in dichiarazione di voto mi sono espresso riguardo la posizione centrale che la Sicilia può assumere nel Mediterraneo.

Lo stesso Cingolani recentemente ha sottolineato come, a seguito della crisi energetica, il baricentro delle forniture si stia spostando in Africa, aspetto che evidenzia la posizione strategica della Sicilia. In questo contesto, il ritorno dell’insularità in Costituzione renderebbe questa direzione ancora più forte e concreta, aiutandoci ad uscire al più presto da questo periodo di crisi per la nostra Regione, già svantaggiata dalla distanza dai principali mercati europei e adesso ancora più in difficoltà a a causa dell’aumento dei costi per i trasporti. Si parla in modo sempre più pressante di Hub nel mediterraneo e la Sicilia è la sede perfetta, dobbiamo avere solo coraggio”. Lo dice il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura.