Il delegato Nisseno Enzo Falzone al Consiglio nazionale della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

Il Delegato provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Enzo Falzone, si trova a Roma per il Consiglio nazionale dell’Istituto.

Solitamente questo incontro si tiene a gennaio, in occasione dell’anniversario della Fondazione dell’Istituto, nel 1878, ma quest’anno, a causa della pandemia, si è preferito aspettare un paio di mesi in più.

“Al fine di evitare contagi, che ancora dilagano, non ci saranno le sfilate dal Pantheon all’Altare della Patria -ha spiegato la segretaria-. Si terrà, invece, la riunione tra tutte le cariche nazionali (Presidenza, Ispettori e Delegati), per le votazioni dei bilanci e per l’elezione del nuovo Presidente per il prossimo triennio”.

Quest’anno ci sono tre candidati: Col. Carlo Cetteo Cipriani, Cav. Gr. Cr. Giuseppe Valore, Capitano di Vascello Ugo d’Atri (uscente).

La Delegazione nissena, riunitasi nei giorni scorsi, pur esprimendo stima per tutti i candidati, ha deliberato di votare per la riconferma del Presidente uscente, Ugo D’Atri.