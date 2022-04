Draghi: i presidenti del Consiglio dovrebbero essere eletti

“Questo posto e’ per una persona scelta dagli italiani. Bisognerebbe che i presidenti del Consiglio fossero tutti eletti”. Mario Draghi lo dice al Corriere della Sera, parlando del suo incarico a Palazzo Chigi, iniziato durante l’emergenza Covid.

Al direttore del giornale, Luciano Fontana, che gli chiede se gli piacerebbe essere eletto, il presidente del Consiglio risponde: “No. E’ estraneo alla mia formazione e alla mia esperienza. Ho molto rispetto per chi si impegna in politica e spero che molti giovani scelgano di farlo alle prossime elezioni, alle quali intendo tuttavia partecipare come ho sempre fatto: da semplice elettore”.