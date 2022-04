Da Cefalù donna ucraina dedica “Va’ Pensiero” al figlio in guerra in Ucraina

Alina Fenyk è nata e cresciuta in Ukraina.

Da qualche tempo vive a Cefalù ma a Kosiv ha lasciato il figlio Roman che oggi ha 21 anni. Suo figlio è stato reclutato per la guerra e madre e figlio non si possono abbracciare.

Per questo Alina ha pensato di raggiungerlo con la sua voce cantando e registrando: “Và pensiero” di Giuseppe Verdi.

Vuole fare arrivare il video al figlio in guerra. Con Roman non è facile comunicare ma attraverso il video Alina è certa di varcare i confini ucraini e poterlo raggiungere dove si trova per fargli arrivare il suo messaggio d’amore. Ad accompagnarla al pianoforte è la pianista Liana D’Angelo.

Il video si trova al seguente indirizzo: https://fb.watch/c945wZNex0/