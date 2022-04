Confesercenti Sicilia chiede alla Regione di esprimersi sui Commissari delle Camere di Commercio

“La decisione del Tar di Palermo che accorda la sospensiva al nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico – che, lo scorso 30 marzo, aveva nominato, per la seconda volta, i commissari per le Camere di commercio di Catania e la istituzione dell’ente camerale unico che comprende le province di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani – restituisce l’immagine di una vicenda che si potrebbe definire sempre piu’ comica se non ci fossero di mezzo le legittime attese delle imprese locali che dalle Camere attendono risposte e supporto in un momento cosi’ complesso”.

Lo dice il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina. “E’ da lungo tempo ormai.- osserva Messina – che il sistema camerale siciliano si trova in una posizione di stallo tra carte bollate, tattiche politiche, gestione di partecipazioni aeroportuali e silenzi assordanti della Regione.

L’approssimarsi della campagna elettorale probabilmente rendera’ ancora piu’ defilato il ruolo dell’esecutivo regionale e dell’:assessore alle Aapp ma e’ opportuno ricordare che gli operatori economici, che con grandi sacrifici cercano di resistere alle intemperie di una crisi che si alimenta di diversi fattori contingenti e strutturali meritano piu’ attenzione e rispetto.

Il presidente Musumeci e l’assessore Turano battano un colpo e dimostrino di tutelare gli interessi della Regione e assumano la responsabilita’ di pronunciarsi in merito ad una visione che disegni un sistema camerale siciliano che corrisponda realmente alla vocazione e alla dislocazione delle varie aree territoriali”.

“Proprio le imminenti elezioni – aggiunge Messina – dovrebbero consigliare a Musumeci e Turano di superare la loro afasia perche’ gli imprenditori, anche loro fanno parte del corpo elettorale, e’ probabile che nelle urne esprimeranno un giudizio sulla vicenda e attraverso il voto la loro voce si fara’ sentire”.