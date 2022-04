Confapi Sicilia premiata al Gran Galà “IoComproSiciliano”

IoComproSiciliano, movimento nato durante il primo lockdown, dà voce a centinaia di aziende siciliane promuovendo le loro eccellenze nel mondo attraverso il web, meeting e con importanti partnership.

Il 7 aprile alle ore 19:00 si terrà, al Real Teatro Santa Cecilia a Palermo, l’evento “Gran Galà #IoComproSiciliano” che celebra il secondo anniversario, presentato da Eliana Chiavetta e Vincenzo Canzone, durante il quale verrà lanciato “Made in Sicily”, il magazine di promozione della Sicilia.

Si celebra quella sera anche l’avvio di una proficua collaborazione tra IoComproSiciliano e Confapi Sicilia a favore della promozione dell’eccellenza imprenditoriale siciliana nel mondo.

In tale ambito la Confederazione della Piccola e Media Industria siciliana (Confapi Sicilia) consegnerà la sua Special Edition per celebrare l’imprenditore nel Mondo di Confapi a Lucio Tasca d’Almerita, che si è distino per il valore identitario, la promozione e la professionalità con la quale rappresenta, tramite i suoi vini, la Sicilia nel mondo.

Lucio Tasca d’Almerita è divenuto nel 1998 presidente dell’azienda di famiglia, Tasca d’Almerita, ed è stato il primo in Sicilia a credere nel potenziale del territorio come produttore di qualità e di eccellenza. La sua convinzione e la volontà di aumentare la conoscenza di varietà autoctone come il Nero d’Avola – una varietà ora conosciuta in tutto il mondo – ha aperto la porta del riconoscimento della viticultura siciliana nel mondo.

“Un nobile agricoltore prima che un agricoltore nobile” – afferma la Presidente Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli – “Abbiamo tutti, nel mondo Confapi e non solo, avuto modo di apprezzare di Lucio la sua passione per la nostra terra e l’amore per la bellezza che nel suo vino si manifesta in quell’eleganza e nota di stile che il resto del mondo ci invidia”.

In occasione dell’evento un riconoscimento speciale è riservato alla stessa Presidente Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, che riceverà il Premio GoGòl, Ambasciatori del sorriso insieme a PIF e Claudia Segre di Global Think Foundation. Il Premio GoGòl verrà consegnato al presidente di Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli per il progetto da lei ideato e realizzato 6Libera.org, il primo Osservatorio europeo digitale contro le molestie e le violenze alle donne sui luoghi di lavoro.

Grazie a questo Osservatorio che funge anche da spazio virtuale e anonimo ha dato voce a tante donne aiutandole ad uscire dall’invisibilità e a tantissime imprese etiche siciliane e nazionali, certificate Confare Sicuro e quindi sottoscrittrici della dichiarazione di inaccettabilità di molestie e violenze in aziende.

Questo premio Gogol, ideato dall’imprenditore della provincia di Enna, Mauro Todaro, è diventato in questi anni il “tormentone” in Sicilia e nel resto d’Italia. Un omino giallo in polistirolo di una trentina di centimetri divenuto un vero e proprio messaggero di ottimismo. Tanti volti noti lo hanno ricevuto tra i quali spicca Sua Santità Papa Francesco.

L’evento/spettacolo è patrocinato dalla Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, Della Fondazione Sicilia e dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo. Inoltre, l’evento permetterà di sostenere l’AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS, e andrà in diretta streaming sulla community social (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Telegram, TikTok) di IoComproSiciliano (oltre 300.000 follower) e su ICN New York (radio costa atlantica americana).