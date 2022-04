Ciclismo, i vertici della FCI alla Coppa Italia nel cuore della Valle dei Templi

Si svolgerà, sabato alle ore 18 nella Casa Sanfilippo – Sede Parco Arch. della Valle dei Templi in Via Passeggiata Archeologica, 10, la Conferenza Stampa di presentazione della Coppa Italia giovanile Valle dei Templi Trofeo Tredici.8 Project. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il Presidente FCI Cordiano Dagnoni, il Presidente della FCI Sicilia Diego Guardì e il Consigliere Regionale e Direttore Sportivo dell’ASD RACING TEAM Totò D’Andrea e la Presidentessa dell’ASD RACING TEAM Mirella Di Falco.

La gara di MTB si terrà domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022 nello splendido scenario del percorso ricavato all’interno della Valle dei Templi di Agrigento. La competizione, fortemente voluta dal Consiglio Regionale della FCI Sicilia, è valevole come Campionato Italiano Team Relay per Comitati Regionali specialità Cross Country, Coppa Italia Giovanile specialità Cross Country Trofeo TREDICI.8 PROJECT e Campionato Regionale Assoluto Coppa Sicilia Open e Master.

L’ineccepibile organizzazione è stata affidata all’ASD RACING TEAM, associazione affiliata al Comitato Regionale Sicilia FCI, e patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Agrigento, dall’Ente Parco Archeologico, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal Demanio Forestale.

Ai nastri di partenza nel 2021, oltre a una ricca delegazione del Consiglio Direttivo della Federciclismo Sicilia e del Presidente Diego Guardì aveva già partecipato, una rappresentanza del Consiglio Nazionale. Parteciperanno alla Coppa Italia numerosi atleti provenienti dai Comitati Regionali di 18 Regioni italiane e, ovviamente, la padrona di casa, la Sicilia con ben 5 squadre. Attualmente sono previsti circa 200 atleti per ogni manifestazione. Il Cronometraggio è stato affidato a Cronosicilia Live.

Accolti da tutto il Consiglio Regionale FCI, atleti e accompagnatori potranno vivere un’esperienza unica immergendosi all’interno di un Patrimonio Unesco. “Il nostro Consigliere Regionale e DS dell’ASD RACING TEAM Totò D’Andrea ha già dimostrato di saper organizzare prestigiose manifestazioni – ha commentato il Presidente FCI Sicilia Diego Guardì -. Questa nuova giornata, alla quale parteciperanno atleti di tutta l’Italia mostrerà non soltanto la capacità organizzativa delle società siciliane ma anche le millenarie meraviglie storiche, naturali e soprattutto architettoniche della nostra splendida Sicilia”.

“Agrigento, culla di antiche civiltà, è ancora a disposizione di tutti quelli che desiderano apprezzarne le meraviglie – ha proseguito Totò D’Andrea -. Domenica e lunedì noi faremo vedere, ancora una volta, che il nostro territorio non va soltanto guardato con gli occhi ma vissuto battendo le ruote sul percorso che abbiamo tracciato”.

La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Anche quest’anno per consentire a tutti di poter vivere le emozioni della gara in diretta il Comitato Organizzatore ha predisposto la possibilità di seguire in diretta attraverso la radio RF101 sul sito web https://www.rf101.it/ o sintonizzandosi: ad Agrigento FM 105.10 e in provincia FM 88.90 – 97.8 – a Licata FM 107.90 o a Casteltermini FM 105.50.

Per restare aggiornati visitare la Pagina Facebook della Federciclismo Sicilia o della “Coppa Italia XCO Valle dei Templi Agrigento” (coppaitaliavalledeitempliagrigento).