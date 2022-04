Caltanissetta, Vincenzo Lo Muto Coordinatore Cittadino FdI: “Nuovo ciclo politico in consiglio comunale, opposizione attenta e propositiva”

CALTANISSETTA – Vincenzo Lo Muto, Coordinatore Cittadino Fratelli d’Italia Caltanissetta, in una nota stampa esprime grande soddisfazione per la nascita a Palazzo del Carmine del gruppo consiliare grazie all’ingresso nel partito di Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni. Lo Muto annuncia anche una novità, “la riapertura di una sede di partito”.

Ecco di seguito il contenuto integrale della nota.

Lo scrivente, in qualità di coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia, annuncia con orgoglio, la nascita a Palazzo del Carmine del gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni.

Lo scorso 11 aprile, l’adesione dei consiglieri comunali Bruzzaniti e Petrantoni, eletti rispettivamente con UDC e “Caltanissetta Protagonista”, ha aperto un nuovo ciclo politico per il centro destra nisseno, grazie a loro, Fratelli D’Italia entra in consiglio comunale a Caltanissetta. Il ruolo dei consiglieri sarà quello di intervenire, ove possibile, per risolvere le problematiche della città, cercando di stimolare un buon governo locale, ma contrastando fermamente l’amministrazione, qualora la stessa porrà in essere iniziative in contrasto con la visione politica e amministrativa del partito, nonché con i progetti che Fratelli d’Italia propone nei dipartimenti nazionali e condivisi nella capillare rete nazionale. Quindi un’opposizione attenta e vocata al miglioramento della vita e dei diritti dei cittadini.

Nel 2019 il nascente circolo nisseno di Fratelli d’Italia, è riuscito a presentare accoppiato al partito Sicilia Vera, una lista unica che ha superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non consenti di far eleggere alcun consigliere comunale. Oggi, dopo soli due anni, il partito di Giorgia Meloni, inizia ad avere a Caltanissetta una configurazione politica/programmatica in linea con le aspettative di un partito che si propone come importante interlocutore nel centro destra nisseno, regionale e che certamente sarà protagonista della futura gestione amministrativa del territorio.

Fratelli d’Italia nelle prossime settimane amplierà la sua struttura organizzativa attraverso la riapertura di una sede di partito, che permetterà a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi alla politica attiva, di avere un chiaro punto di riferimento e confronto.