Caltanissetta, Settimana Santa, tornano le processioni in piazza. Prefettura invita i cittadini a “comportamenti responsabili”

Tornano le Processioni della Settimana Santa. Un evento che la città ormai attende da ben due anni e che, per motivi legati alla Pandemia, sono state annullate.

Se, però, la situazione epidemiologica consente un’apertura verso le tradizioni civili e religiose, non bisogna dimenticare che ancora non è possibile considerare superato il problema sanitario.

E’ stato, infatti, fissato un argine che consente di poter rivivere la Settimana Santa e le processioni senza dimenticare di dover proteggere sé stessi e gli altri con distanziamento fisico e mascherine

La Prefetta di Caltanissetta Chiara Armenia ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tesa a definire le misure organizzative.

Alla riunione erano presenti il Sindaco e la Vice Sindaco del Comune di Caltanissetta, i Responsabili provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, i vertici della locale Azienda Sanitaria e un rappresentante delle associazioni della Settimana Santa.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate, in dettaglio, le diverse e variegate tipologie di manifestazioni e celebrazioni programmate per l’anno in corso nei giorni della “Settimana Santa” che avranno luogo lungo le arterie principali del Centro Storico del Capoluogo, articolandosi anche in contesti ambientali di particolare pregio culturale ed architettonico della città di Caltanissetta.

E’ previsto, come ogni anno, numero considerevole di fedeli e turisti che assisteranno alle tradizionali rappresentazioni ed è per questo motivo che alla riunione tecnica è stata ribadita la necessità di mantenere un elevato livello di attenzione. I dati dei contagi, infatti, non possono essere trascurati.

Sulla scorta delle valutazioni fornite dai Rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la Prefetta Armenia ha evidenziato l’esigenza di ricordare, a cascata, a tutti coloro che parteciperanno dei comportamenti improntati alla consapevole prudenza.

In particolare la Prefetta ha esortato il Sindaco Roberto Gambino e il rappresentante dei gruppi religiosi a voler sensibilizzare la cittadinanza e tutti coloro che prendono parte attivamente alle manifestazioni in argomento affinché siano assunti atteggiamenti e condotte animate da cautela e prudenza allo scopo di mitigare il rischio di una diffusione dei contagi.

Tra le raccomandazioni ai partecipanti va sottolineato il distanziamento tra le persone evitando la formazione di assembramenti, l’uso anche all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in linea con quanto indicato dalle vigenti misure governative riguardanti lo svolgimento di eventi all’aperto che possono dare luogo ad assembramenti.

L’Amministrazione Comunale ha assicurato che, tramite l’apporto delle organizzazioni di volontariato, verranno distribuite mascherine a chi ne è sprovvisto, onde agevolare lo svolgimento delle manifestazioni pasquali in una cornice di prudenza e di sicurezza.