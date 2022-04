Caltanissetta, scontro mortale di Pasquetta: la vittima non portava il casco

Proseguono le indagini per accertare la dinamica dell’incidente di lunedì 18 aprile a Caltanissetta. Nel giorno di Pasquetta la motocicletta sul quale viaggiava come passeggero il 32enne Andrea Alessi si è scontrata contro una Golf Volkswagen. Inutili i soccorsi, la caduta per il giovane nisseno si è rivelata fatale mentre per il conducente 40enne, G.B., le condizioni sono al momento stabili ed è attualmente ricoverato al Sant’Elia in osservazione e per ulteriori accertamenti. La coppia che viaggiava nell’auto, invece, è rimasta illesa riportando solo qualche contusione e un grande shock.

Dalle prime rilevazioni della sezione infortunistica della Polizia di Stato, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e da chi ha prestato i primi soccorsi pare che la vittima fosse sprovvista di casco protettivo mentre il conducente lo aveva addosso e agganciato. Potrebbe essere stato questo fondamentale elemento a rendere l’impatto mortale. Il balzo a lunga distanza generato dall’urto ha generato un gravissimo trauma cranico.

La motocicletta procedeva in salita in via Pietro Leone verso l’ingresso della città mentre l’autovettura ne stava uscendo. Ancora da definire come la moto abbia deviato dalla propria carreggiata per scontrarsi contro il faro anteriore dell’auto. Come da prassi il Comandante della Polizia Municipale Diego Peruga ha comunicato che è stato disposto un controllo sulle condizioni psico-fisiche di entrambi i conducenti dei mezzi nonché il controllo dei mezzi e delle telecamere di sorveglianza delle attività private limitrofe per stabilire con chiarezza dinamica e velocità dei due mezzi.