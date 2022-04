Caltanissetta, Provvidenza: consegna alloggi progetto pilota. Sindaco Gambino: “Da qui parte la rigenerazione del Centro Storico”

CALTANISSETTA – “Un progetto pilota… politico, da qui parte la rigenerazione della parte storica della nostra città“. Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, illustra quali “semi” si celano nella consegna delle chiavi ai dieci assegnatari dei relativi immobili dell’edificio realizzato nel quartiere Provvidenza.

“Di questi progetto sono stato progettista e direttore dei lavori, ed oggi ho effettuato la consegna come sindaco. E’ un progetto pilota, anche politico. Da qui parte la rigenerazione, sotto vari profili, del centro storico. Uno dei locali dell’edificio sarà gestito dall’ufficio cultura e dai servizi sociali per proporre laboratori ai ragazzi del quartiere. Ci sono spazi esterni perché nel perimetro dell’isolato abbiamo creato i cortili, i parcheggi, un prato e quindi luoghi di aggregazione. Abbiamo una visione di insieme che guarda oltre ai lavori che stiamo effettuando”.

Il primo cittadino, parlando di rigenerazione, ammanta il termine di significati più ampi: “Da settembre i locali della scuola Capuana, ospiteranno gli studenti del corso di laurea in medicina. Per rigenerare il centro storico, oltre le ristrutturazioni o le edificazioni, serve linfa nuova, utenti nuovi. Gli studenti si inquadrano perfettamente in questo nostro lavoro di rivivificazione”