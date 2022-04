Caltanissetta nelle nuove tratte Itabus. Sarà più facile raggiungere Roma, Napoli e Bari

Itabus, societa’ privata che opera nel trasporto su gomma a lunga percorrenza, comunica in una nota l’arrivo di 30 nuovi autobus – Neoplan Skyliner prodotti da Man eletti ‘bus of the year 2022′, che porteranno la flotta aziendale a 100 mezzi disponibili al momento (ma che – assicura l’azienda – a regime arriveranno a 300 unita’).

L’aumento dei mezzi, spiega Itabus, consentira’ di effettuare 110 servizi giornalieri, connettendo oltre 140 localita’ per oltre 800 tratte al giorno. Inoltre a partire da giugno saranno rafforzati i servizi sulle direttrici principali, “collegando nuove regioni al proprio network: Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia”.

La Sicilia sara’ collegata a Bari, Napoli e Roma con 10 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee.

Itabus fermera’ a Palermo, Termini Imerese, Cefalu’, Milazzo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Taormina-Giardini Naxos, Siracusa e Augusta.

In Trentino saranno invece servite Bolzano, Trento e Rovereto con 4 viaggi al giorno verso Roma e Napoli. C’e’ poi il Friuli, con le citta’ di Trieste (8 viaggi al giorno), Udine (2 servizi quotidiani) e Gorizia (2 collegamenti giornalieri), che saranno connesse a diverse localita’, fra cui Venezia, Milano, Roma e Napoli.

In Calabria (regione dove e’ gia’ presente Itabus) partiranno 2 collegamenti quotidiani Roma-Catanzaro e alcuni servizi su Crotone saranno prolungati fino a Milano.