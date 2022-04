Caltanissetta, Michele Vecchio nominato coordinatore provinciale della Lega

“Sarà un onore mettere a disposizione dei cittadini il mio impegno e le mie professionalità in qualità di coordinatore provinciale. Da ora in poi il mio impegno sarà in prima linea dedicato alla promozione della buona politica, vicina al territorio e a tutte le famiglie, che costituiscono l’elemento imprescindibile di qualunque comunità. Ringrazio il Senatore Matteo Salvini per questa fantastica opportunità e per il grandissimo impegno profuso per la nostra regione. Un ringraziamento al Coordinatore regionale On. Nino Minardo per aver proposto il mio nome per la Provincia di Caltanissetta e a Oscar Aiello che in questi anni ha saputo portare avanti questo partito in maniera perfetta. Sono altresì entusiasta di continuare ad operare in prima linea a fianco del mio caro amico Alessandro Pagano, che ringrazio, da sempre dedicato allo sviluppo dei nostri territori.