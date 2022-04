Caltanissetta, mercoledì l’arrivo del Giro di Sicilia in città: gli occhi dell’Italia puntati sulla gara ciclistica

Mercoledì Santo, 13 aprile 2022, per Caltanissetta sarà una giornata doppiamente speciale per i “grandi ritorni” tanto attesi. Non si tratta soltanto della Real Maestranza che sfilerà dal Collegio alla Cattedrale e poi tornare indietro o delle Varicedde che dalle 20 torneranno in processione accompagnati dalle bande musicali e dalle famiglie proprietarie. Poco dopo le 15.30, in viale Regina Margherita, arriverà il Giro di Sicilia.

La manifestazione, che era stata accolta a Caltanissetta lo scorso 2019 con la partenza, torna a fare tappa nel Capoluogo (nella foto di copertina).

Il percorso, che partirà da Palma di Montechiaro la mattina, prevede l’ingresso in città dalla zona industriale, il passaggio da via Bloy dopo aver superato l’aereo di Gabrielli, la salita di via Chiarandà e l’arrivo in viale Regina Margherita all’altezza del Museo Diocesano.

Lì ci sarà l’arco della vittoria e il palco per le premiazioni.

“Sarà una giornata veramente emozionante per noi – ha commentato l’assessore allo sport Fabio Caracausi -. Caltanissetta sarà alla ribalta nazionale e avremo le telecamere di Rai Sport puntate addosso per questa grande festa di colore che anticipa il Giro d’Italia”.

Il Giro di Sicilia non porta soltanto benefici in termini di visibilità – e ci si augura che le telecamere nazionali riprendano anche i “gioielli” dei nostri riti pasquali – ma anche un’opportunità per sistemare le strade grazie ai fondi regionali arrivati per l’occasione. La sicurezza dei ciclisti, in questo caso, sarà benefica per gli ammortizzatori delle automobili dei nisseni che ogni giorno percorrono quelle strade.

Questa seconda tappa, prevista per il giro di Sicilia, è impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita. Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%. Rettilineo finale, ampio e asfaltato di circa 500m.