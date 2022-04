Caltanissetta, Lega Giovani: “Auguri di buon lavoro a Michele Vecchio e Oscar Aiello”

Lega Giovani in provincia di Caltanissetta esprime soddisfazione per la nomina di Michele Vecchio a Coordinatore Provinciale e per la Candidatura di Oscar Aiello alle elezioni regionali.

La Lega Giovani in provincia di Caltanissetta si dichiara consapevole del grande lavoro svolto fin qui dal partito, attenzionando le problematiche del territorio e lavorando nei consigli comunali della provincia ed esprime soddisfazione per la nuova organizzazione del partito.

Ad Oscar Aiello, consigliere comunale, nonchè capogruppo della Lega al consiglio comunale di Caltanissetta, che ha lasciato la segreteria provinciale secondo le direttive impartite dalla segreteria regionale per avallare la meritata candidatura alle prossime regionali, “rivolgiamo un sincero grazie per il lavoro svolto fin qui come coordinatore provinciale, improntato sempre all’ascolto e al dialogo con il mondo giovanile che rappresentiamo. Al nuovo coordinatore Michele Vecchio rivolgiamo il nostro augurio e il nostro sostegno per continuare un progetto che fa dell’ascolto delle istanze del territorio e dei suoi cittadini il caposaldo di una genuina azione politica”.