Caltanissetta, in consiglio comunale arriva Fratelli d’Italia: aderiscono Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni

CALTANISSETTA – Politica nissena in fermento. Tra variazioni di casacche in consiglio comunale e grandi manovre in vista delle elezioni regionali siciliane previste in autunno. Oggi, durante una conferenza stampa che si è svolta nella sala Don Sturzo del comune di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti (che lascia l’UDC) e Salvatore Petrantoni (colonna di Caltanissetta Protagonista) hanno ufficializzato il loro passaggio a Fratelli d’Italia che così compare nella geografia politica del civico consesso cittadino .

Presenti, per il partito di Giorgia Meloni, il Coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, il Coordinatore cittadino Vincenzo Lo Muto, il Coordinatore regionale Gianpiero Cannella e la classe dirigente locale.

Lomonaco ha sottolineato: “Sono due consiglieri che si sono sempre distinti per il lavoro all’interno del consiglio comunale e per le proposte fatte per i cittadini di Caltanissetta. Fratelli d’Italia su Caltanissetta e provincia è un partito strutturato. Queste adesioni radicano ancor più il partito in città, partito che viaggia intorno al 20, 21% a livello nazionale”.

Lo Muto poi aggiunge: “E’ un giorno importante. Siamo un partito con una struttura, una rete operativa. Sono amici ed anche tra i consiglieri più attivi del consiglio comunale. Ci attendono tornate elettorali importanti: regionali, poi nazionali ed infine le cittadine. Miriamo ad amministrare Caltanissetta tra tre anni”.

Cannella chiarisce : “Voglio complimentarmi con la classe dirigente di Caltanissetta e provincia. Questo allargamento del partito è frutto di un lavoro proficuo. Abbiamo iniziato in pochi ma adesso siamo cresciuti. Adesso c’è anche la presenza istituzionale (quella politica c’è sempre stata), anche a Caltanissetta che era solo sotto questo profilo una debolezza. Grazie a Petrantoni e Bruzzaniti che hanno aderito”.

Adesso ecco le due prime dichiarazioni da tesserati di Fratelli d’Italia, dei due consiglieri.

Petrantoni: “Grazie a tutti, ma il più grande va a mia moglie che mi sopporta e supporta. La dirigenza ci corteggiava da tempo, ma è questo il momento giusto. E’ una scelta naturale. Da 8 anni faccio il consigliere comuanale, si vive anche di nuovi stimoli, di ambizioni diverse. Fratelli d’Italia è quel partito che questi stimoli li può dare. Un grandissimo grazie a Michele Giarratana, un mio amico ancor prima che un mio mentore politico. L’amicizia è una cosa , la politica un’altra, lui lo ha detto, io lo condivido. Fare il consigliere di opposizione è molto impegnativo“.

Bruzzaniti: “Anche io devo ringraziare mia moglie che da 13 anni mi sente parlare di politica. Perchè abbiamo deciso, io e Totò, di aderire a Fratelli d’Italia: intanto dobbiamo dimostrare di saperci stare in questo partito con la nostra attività quotidiana. Faremo di tutto, ed anche di più, per dimostrare che la nostra provincia , la nostra città, è innamorata del centrodestra”.