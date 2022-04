Caltanissetta, diventato Poliomielitico dopo iniezione di un vecchio vaccino: ministero condannato al risarcimento

La Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato il ministero della Salute al pagamento dei danni a un 48enne che, nel 1974, quando aveva sei mesi, aveva contratto la poliomielite, che gli ha procurato l’immobilita’ permanente di una gamba, dopo la somministrazione dell’allora vaccino ‘Sabin Opv’ che la doveva prevenire, che e’ stato poi sostituito poi col ‘Salk Ipv’.

La causa e’ stata intentata nel 2014 dopo che l’uomo aveva appreso da organi di stampa di un caso simile al suo e si era rivolto alla ‘Atem no profit’, associazione, con sedi a Catania, Enna e Troina, che tutela gli epatopatici e i malati danneggiati prestando assistenza e consulenza gratuita. Nel 2020 il Tribunale di Enna ha accolto la domanda dell’uomo, assistito dall’avvocato Silvio Vignera, riconoscendo “il nesso di causazione” tra la patologia e la somministrazione del vaccino ‘Sabin’ come “risulta gia’ accertato dalla Commissione medico-ospedaliera” che lo aveva sottoposto a visita.

La sentenza ha anche confermato il costante principio riguardante l’epoca dalla quale decorre il termine di prescrizione del diritto, ribadendo che nel 1974 non si conoscevano, nemmeno in ambito sanitario ospedaliero, ancora casi di “poliomielite paralitica associata a vaccino” (Vapp) come conseguenza dell’antipolio Sabin Opv. I primi casi sono stati resi pubblici dal ministero della Salute alla fine degli anni Novanta e tra il 1999 e il 2002 le dosi di vaccino Sabin Opv furono sostituite il Salk Ipv.

Davanti la Corte d’appello di Caltanissetta il ministero ha contestato “l’intempesitivita’ della dell’istanza”. I giudici hanno invece accolto la tesi dell’avvocato Vignera, in nome dell’ammalato, confermando la sentenza del Tribunale di Enna.

Il ministero della Salute dovra’ corrispondere il danno subito dall’uomo dalla somministrazione del vaccino, che dovra’ essere calcolato stimando il risarcimento e la pensione, considerando i decenni di arretrati.