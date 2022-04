Caltanissetta, Confcommercio: rinnovate le cariche, Michele Lorina è il nuovo Presidente

Michele Lorina è il nuovo presidente della Confcommercio sezione di Caltanissetta. La nomina è arrivata durante la riunione tenuta tra i soci dell’associazione di categoria datoriale.

Confcommercio qualche mese fa si era riunita con la sezione della limitrofa Provincia di Enna ma, adesso, ha eletto il proprio direttivo locale.

Fanno parte della nuova squadra Antonio Gruttadauria, Vanessa Talluto, Antonio Amico, Marco Riggi, Alessandro Cortese, Calogero Ventura, Michele Romano, Massimo Mancuso.

Si tratta di imprenditori che già nel passato si sono impegnati attivamente per promuovere e sostenere la città non soltanto per valorizzare la propria azienda ma anche l’intero territorio.

“Bisogna lavorare insieme senza divisioni interne navigando tutti in un’unica direzione e con un pizzico di ottimismo in più” hanno detto in modo sinergico tutti i componenti del nuovo direttivo.

La strada che andrà percorsa, per garantire la rinascita del territorio, è quella di valorizzare gli aspetti positivi e ragionare per come sovvertire quelli negativi. “Proposte concrete e fatti”, dunque, senza lasciare spazio a critiche, vittimismo e polemiche.

Nella foto, da sinistra: Mancuso, Cortese, Talluto, Lorina, Gruttadauria, Romano, Ventura, Amico, Riggi