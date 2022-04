Sono iniziati i lavori di sbancamento del vecchio manto erboso allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. In settimana tutto lo strato superficiale sarà completamente eliminato per poi procedere con la ricostruzione del sottofondo e la successiva posa del manto in erba sintetica.

Sarà la ditta “Anastasi” di Villafranca Tirrena a curare tutte le operazioni di sbancamento e ripristino.

Per il completo ripristino e riutilizzo del campo potrebbero essere necessari anche fino a quattro mesi.