Caltanissetta, Aiello (Lega): “Onorato di passare il testimone a Michele Vecchio”

Così come è stato richiesto a tutti i Coordinatori Provinciali, anche io ho accettato la proposta di candidarmi alle prossime elezioni Regionali dell’autunno 2022, con la lista “Prima l’Italia”.

Per questo motivo e per evitare ogni qualsiasi conflitto di interesse, e considerato che le indicazioni del partito sono identiche dovunque, lascio la gestione provinciale del partito, che ho avuto l’onore di servire dal 2018.

Sono stati anni impegnativi, ricchi di emozioni, di soddisfazioni e di lezioni di vita. Ringrazio pertanto tutte le persone che mi sono state vicine e che continueranno a sostenermi in questa nuova ed entusiasmante sfida, che spero possa concludersi con la mia elezione a deputato regionale.

Potranno unirsi a noi, e quindi votarmi, tutti i residenti dei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta.

Lascio il partito in buone mani, passo il testimone infatti a Michele Vecchio, che è entrato nella Lega in tempi non sospetti e che, ne sono certo, saprà svolgere il prestigioso incarico in maniera eccellente: a lui i migliori auguri di buon lavoro.