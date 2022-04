Barbie Regina Elisabetta: Mattel celebra così i 96 anni della Sovrana

La Regina Elisabetta compie 96 anni e diventa una Barbie.

La Mattel, la storica casa madre della bambola più famosa al mondo, ha deciso di omaggiare la sovrana del Regno Unito che si appresta a celebrare 70 anni di regno. E lo ha fatto oggi, nel giorno del 96esimo compleanno di Elisabetta II. Sul sito di Amazon, l’unico store iitaliano in cui era in vendita, è andata esaurita in pochi minuti al prezzo di circa 96 euro.

La Barbie della Regina fa parte della “Tribute collection” che celebra le donne visionarie pioniere in vari campi. Una collezione inaugurata l’anno scorso con l’attrice americana Lucille Ball.

La bambola ritrae la sovrana in un elegante abito avorio adornato da due nastri, uno rosa e uno azzurro,che richiamano quelli donati alla manarca da suo padre Giorgio VI e da suo nonno Giorgio V. Sul capo, la tiara che la regina indossò nel giorno del suo matrimonio con il principe Filippo.

Sull’abito della sovrana è appuntata anche una spilla che richiama quella del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l’Ordine della Giarrettiera.