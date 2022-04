Ars, ripristino dei tribunali, Lantieri (FI): “Nel 2018 avevo chiesto lo stanziamento di 150 mila euro per ripristino. Lo farò anche per la prossima da approvare”

Disco verde all’Ars per l’approvazione dello schema di progetto di legge voto che impegna il Parlamento nazionale a ripristinare i tribunali soppressi e rivedere le competenze territoriali degli Uffici Giudiziari siciliani.

“Non posso che compiacermi per come si è chiusa la vertenza. Ho seguito i lavori sin dall’inizio della Legislatura, quando nella finanziaria del 2018 proposi lo stanziamento di 150 mila euro per favorire il ripristino dei tribunali soppressi di Nicosia, Mistretta e Modica. Oggi che l’Aula approva lo schema di legge voto, non posso che essere soddisfatta perché di tale norma, ho contribuito alla realizzazione già dalla commissione affari istituzionali di cui sono componente. Inoltre, avendo superato lo scoglio dell’approvazione in Aula, proporrò che le somme stanziate nella finanziaria del 2018 – poi accantonate per via della soppressione dei tribunali – siano nuovamente garantire a tutela di un’amministrazione della giustizia più dignitosa, sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini, senza distinzioni di sorta”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, on. Luisa Lantieri.