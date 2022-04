Aiello (Lega): “Complimenti a Samonà, Antenna Rai occasione di sviluppo economico per Caltanissetta”

“Quando qualcuno del nostro partito assume un impegno poi lo mantiene, esprimo pertanto soddisfazione per l’ennesima prova di serietà e concretezza dell’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Alberto Samonà, che ringrazio per l’interesse e l’impegno dimostrato con i fatti nei confronti dell’Antenna Rai che tanto a cuore sta ai Nisseni” – così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, a seguito del nuovo decreto emesso dall’Assessore regionale Samonà, che “blinda” l’Antenna Rai.

“Non abbiamo però capito le reali intenzioni dell’Amministrazione Comunale dinnanzi la volontà della Rai di cedere gratuitamente l’antenna al Comune – aggiunge il Consigliere Aiello, che così conclude – la Città di Caltanissetta non può perdere l’opportunità di una così importante occasione di sviluppo economico rappresentata dall’Antenna e relativa area, in tal senso ringrazio anche il Comitato parco Antenna per l’importante ruolo che sta svolgendo”.