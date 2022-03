Ucraina, Mattarella “Faremo tutto quello che si può”

ROMA (ITALPRESS) – “Faremo assolutamente tutto quello che si può”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rassicurato don Marco Yaroslav Semehen al termine della messa nella chiesa cattolica ucraina di Santa Sofia a Roma, che lo aveva ringraziato per la sua presenza. “Grazie per la sua presenza tra noi in questi momenti così difficli per il nostro Paese. Vogliamo dire grazie a lei e a tutto il popolo italiano, ai cittadini romani e a tutti coloro che si sono fatti come fratelli sostenendo il popolo ucraino con aiuti e testimonianze. Non ci sentiamo abbandonati e vediamo nel popolo italiano i nostri fratelli”, aveva detto ne corso della funzione don Marco.

Una bimba ha poi regalato al capo dello Stato una bandiera ucraina, mentre tra i presenti molti hanno ringraziato Mattarella per sua presenza.

(ITALPRESS).