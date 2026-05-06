Sicilia, all’Ars giuramento dei nuovi tre assessori regionali

È il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Oggi pomeriggio, alle 15, il passaggio nell’aula dell’Ars. Una mossa compiuta nel tentativo di serrare i ranghi e assicurare l’ultimo giro di boa dell’esecutivo in direzione delle elezioni regionali di autunno 2027, anche recuperando la Dc che era stata estromessa per i guai giudiziari che hanno travolto il suo leader Totò Cuffaro. Giurano a Sala d’Ercole, così, Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; Elisa Ingala, commercialista, gia’ assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guidera’ l’assessorato della Funzione pubblica e delle autonomie locali; l’ex coordinatore regionale di FI, Marcello Caruso, nuovo assessore alla Salute, gia’ assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas. Designazioni con cui sono stati coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso Schifani, mentre Caruso subentra alla tecnica d’area Daniela Faraoni. “Si ripristina la giunta al completo – aveva spiegato Schifani – condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani”. (AGI)