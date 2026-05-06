Caltanissetta, dall’ITET “Rapisardi-Da Vinci” alla STMicroelectronics a Catania: quattro studenti in full immersion tra microcontrollori e IA

Dal 4 al 7 maggio 2026, quattro studenti dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta stanno vivendo un’esperienza formativa di alto livello presso la sede di STMicroelectronics di Catania, una delle realtà più avanzate nel panorama europeo della microelettronica. I protagonisti dell’iniziativa — Chiara Fabiano, D’Amico Flavio, Dell’Utri Gioele e Rinzivillo Eros — sono stati selezionati per partecipare a un corso full immersion dedicato alla programmazione di microcontrollori e all’integrazione dell’intelligenza artificiale su dispositivi mobili. Un’opportunità rara e altamente qualificante, che ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con tecnologie e metodologie utilizzate nel mondo industriale.

Durante il percorso formativo, i quattro ragazzi avranno modo di lavorare su piattaforme hardware avanzate, sviluppando applicazioni in grado di interagire con sensori e sistemi embedded. Particolare attenzione è stata dedicata all’implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale “on device”, ovvero direttamente sui dispositivi mobili, senza necessità di connessione a server esterni. Questo approccio rappresenta una delle frontiere più promettenti nel campo dell’elettronica e dell’informatica, grazie alla sua capacità di migliorare efficienza, sicurezza e tempi di risposta. Il corso alterna momenti teorici a sessioni pratiche in laboratorio, consentendo agli studenti di confrontarsi con problematiche reali e di sviluppare soluzioni concrete. Guidati da ingegneri e tecnici specializzati, gli alunni hanno dimostrato grande interesse, spirito di iniziativa e capacità di adattamento, qualità fondamentali in un settore in continua evoluzione.

L’esperienza presso STMicroelectronics non solo ha arricchito il loro bagaglio di competenze tecniche, ma ha anche rappresentato un’importante occasione di orientamento per il futuro professionale. Iniziative come questa evidenziano il valore della collaborazione tra scuola e impresa, offrendo agli studenti la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e alle sue sfide. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Santa Iacuzzo, che ha sottolineato come percorsi di questo tipo contribuiscano a valorizzare le eccellenze del territorio e a stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Un’esperienza, dunque, che lascia il segno e che rappresenta un esempio virtuoso di formazione innovativa, capace di coniugare teoria e pratica in un contesto di eccellenza tecnologica.