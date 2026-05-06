Caltanissetta. Musica, danza e amore: concluso il progetto “Choir and Dance Show” dell’istituto “M. L. King”

Martedì 5 maggio 2026, si è concluso con una esibizione finale, presso l’anfiteatro della Scuola Primaria “M. Abbate”, il progetto “Choir and Dance Show” degli alunni della III A dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto. Tale progetto aveva la finalità di promuovere l’amore per la musica e la danza, la creatività, la collaborazione e la riflessione su temi sociali importanti quali la pace, la libertà, il rispetto per il prossimo, l’amore, la felicità.

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati coinvolti in attività propedeutiche al canto corale, al movimento e all’espressione corporea e alla presa di coscienza dei fenomeni sociali. Tali attività sono culminate con la messa in scena di uno spettacolo. La musica è stata il file rouge del progetto, ci si è avvalsi dell’ausilio delle insegnanti esperte di strumento musicale Rossella Angileri, prof.ssa di violino e direttrice dell’orchestra del King, e Donatella Tripoli, prof.ssa di flauto traverso, le quali hanno coordinato le attività corali. Inoltre dei docenti della classe Salvatore Siina, referente e curatore dei testi, e Maria Assunta Lapaglia, curatrice delle coreografie. Hanno dato un contributo anche la docente di sostegno Tiziana Bartolotta, la docente di religione Michela Lo Piano e gli Asacom Massimo Michele Faraci e Simona Michela Tomassoli. Ha collaborato al mixer Paolo Giuseppe Intorre, l’autore della locandina è il maestro Gaetano Russello. Le attività proposte erano atte a favorire lo sviluppo musicale, sociale, motivo e cognitivo e ad acquisire competenze specifiche nell’ambito musicale e del coordinamento motorio.

La scaletta prevedeva il seguente programma: Saluti iniziali, con l’intervento del docente Salvatore Falegname, in vece della Dirigente scolastica; Ingresso degli alunni sulle note di “When the Saints go marching in” di Louis Armstrong; Uso di campanelli/note musicali sul tema di Mozart; Body percussion con la “Marcia di Radetzky; Tema “La Pace”: Reading della poesia “Promemoria” di Gianni Rodari, presentazione e messa in scena del balletto “Aquarious” e “Let the Sunshine in” tratti dal musical “Hair”; Presentazione e canto corale di “We are the world” di USA for Africa; Tema “La libertà”: Reading di “La libertà” di Giorgio Gaber, presentazione e messa in scena del balletto “Freedom” tratto dal brano di Farrell Williams; Presentazione e canto corale del tema tratto da “Nuovo cinema paradiso” di Ennio Morricone; Tema “La felicità”: Reading della poesia “Come essere felici” scritta dall’alulunna Benedetta Napoli, reading di “Felicità” dal testo della canzone di Lucio Dalla; Presentazione e messa in scena del balletto “Happy” tratto da un brano di Farrell Williams; Presentazione e canto corale del brano “Di sole e d’azzurro” di Giorgia; Coinvolgimento dei genitori insieme agli alunni in un ballo sulle note di “When the Saints go marching in” di Louis Armstrong; Saluti finali. Hanno assistito all’evento i genitori e i nonni degli alunni. E’ stato molto apprezzato per la valenza dei contenuti e per le performance dei bambini che hanno dato il meglio di loro stessi. Ecco, di seguito, i nominativi degli alunni protagonisti: Michele Abbate, Ginevra Andolina, Simone Belfiore, Michele Bellomo, Chloe Bontempo, Massimo Cancemi, Thea Capodici Botta, Desiree Cocciadiferro, Manfredi Corbo, Adele Falduzza, Alessandro Ferraro, Clara Fiandaca, Flavio Figliuzzi, Francesco Gallina, Sofia Genzone, Giulia Martorana, Aurora Milia, Benedetta Napoli, Giuseppe Regina, Leonardo Siracusa. Seconde voci le alunne della Scuola Secondaria di I grado “Pietro Leone” Sarah Caruana e Chiara Fagone.