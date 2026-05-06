Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXIII torneo: il 7 maggio al via le semifinali

Domani, giovedì 7 maggio, alle ore 20.30, presso Eclettica Street Factory, si giocheranno le semifinali del XXIII torneo interno (campionato periodico) valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Questi le giocatrici ed i giocatori che troveranno ai tre tavoli delle semifinali: tavolo 1: Giulia Gulino, Maria Pia Matraxia, Mariella Brucculeri e Maurizio Giunta; tavolo 2: Luigi Tricoli, Claudio Lombardo, Giancarlo Ciulla e Gioele Gulizia; Tavolo 3: Armando Turturici, Simone Pecoraro, Fabrizio Butera e Calogero Maira. I vincitori dei tre tavoli raggiungeranno, nella finale del 14 maggio, Andrea Kiswarday già qualificatosi direttamente in finale essendo arrivato primo nelle fasi di qualificazione. “Ormai siamo alle battute finale di questo torneo iniziato il 19 marzo, strutturato in sei turni con lo scarto di un risultato o di un’assenza, e che ha visto la presenza di ventidue iscritti. – dichiarano dal direttivo – In questi giorni si è riunito il direttivo per programmare e organizzare la nostra presenza alla “Festa della Primavera”, che si terrà alla Villa Amedeo dal 15 al 17. Saremo presenti con un nostro stand da venerdì promuovendo il gioco del Risiko! Si giocheranno due tornei Open, uno il sabato pomeriggio con due partite ed uno la domenica con tre partite (una la mattina e due il pomeriggio). Il primo classificato dalla somma dei punti fatti nei due open si aggiudicherà il II° trofeo “Manliopasqua”, intitolato al presidente del Club Manlio Pasqualino scomparso prematuramente l’anno scorso. Si è fatto il punto sul raduno del Sud che si terrà a Caltanissetta, presso l’hotel “San Michele” dal 10 al 12 luglio e che vedrà la presenza di giocatori provenienti da tutto il territorio nazionale che già dal venerdì 10 saranno presenti in città; per loro stiamo organizzando una serata in un noto locale del centro storico di Caltanissetta con specialità della cucina locale. Abbiamo discusso l’organizzazione del prossimo torneo interno, il XXIV°, ribadendo la formula del precedente, già approvata dall’assemblea dei soci. Aspettiamo tutti coloro che fossero interessati a “riprendere” o ad imparare il gioco del Risiko! presso Eclettica di via Rochester dove tra un panino ed una bibita si potrà godere della “frescura” di queste serate pre-estive”.