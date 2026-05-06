Progetto Civico Italia, nasce il Comitato di Gela: incontro il 9 maggio

Sabato 9 maggio alle ore 11:00, nei locali della Pinacoteca del Comune di Gela, in viale Mediterraneo, “Progetto civico Italia” terrà un incontro per illustrare alla città ideali e obiettivi e per presentare il neo Comitato Civico di Gela. Interverranno l’avvocato Carmelo Miceli, coordinatore regionale, gli avvocati Annalisa Petitto e Massimo Arena, referenti provinciali e collegato in videoconferenza, il coordinatore nazionale, Alessandro Onorato, assessore nella giunta Gualtieri a Roma e tra i promotori di Progetto civico Italia. Prevista anche la presenza del sindaco Terenziano Di Stefano. Progetto civico Italia vuole un nuovo modello di Paese, da costruire insieme. Più sicuro, più attento ai bisogni reali dei cittadini, delle comunità locali, delle famiglie. L’Italia non si cambia con gli slogan. Si cambia con persone vere, coinvolte, competenti, unite. Con idee concrete che migliorino la vita dei cittadini; con una visione complessiva di sviluppo e benessere sociale; con un orizzonte di valori forti e condivisi.