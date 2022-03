Ucraina: le forze continuano a difendere Kiev dagli attacchi russi

Le forze ucraine continuano a difendere la capitale Kiev dagli attacchi russi e le truppe russe stanno faticando per “mantenere il ritmo di combattimento necessario e raggiungere l’obiettivo finale della guerra”.

Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Kiev. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che le forze russe stanno affrontando sfide nell’avvicendamento del personale e nei rifornimenti, in parte a causa delle sanzioni internazionali.

L’attrezzatura russa è in cattive condizioni dopo essere stata conservata in un deposito, ha affermato. Tuttavia, ha aggiunto il ministero, gli attacchi aerei delle forze russe non si sono interrotti. Nelle regioni di Donetsk e Luhansk, ha affermato che le forze ucraine hanno distrutto otto carri armati russi, oltre ad aver abbattuto tre aerei e tre droni Uav (mini aerei telecomandati).