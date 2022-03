Stabilizzazione sanitari Covid nel nisseno, Diventerà Bellissima: “Risultato da attribuire all’assessore Razza ed al governo Musumeci”

Il deputato di Forza Italia On. Michele Mancuso, ieri ha asserito e confermato lo strenuo impegno investito e che investirà nella battaglia di stabilizzazione delle forze umane messe in campo nel settore sanitario durante la pandemia con contratti a tempo oggi rinnovati fino al 31.12.2022. La necessità di mostrarsi sempre attivo nei più disparati campi ci commuove, ma soprattutto ci sorprende dal momento che il rinnovo dei sopracitati contratti dei dipendenti Covid sanitari ed amministrativi ed il processo alla stabilizzazione degli stessi è una battaglia nella quale la presenza dell’emerito On. Mancuso è stata di importanza relativa, in quanto il vero impegno preso e portato a termine è da attribuire all’assessore alla Salute Ruggero Razza con il Governo tutto della Regione Siciliana nella persona del presidente Nello Musumeci, che in prima linea dall’alba di questa pandemia hanno garantito i contratti, rinnovandoli e che per norma nazionale verranno già stabilizzati per quei dipendenti sanitari che avranno, entro giugno, maturato i 18 mesi di servizio. Mentre per gli amministrativi si provvederà al bando dei rispettivi concorsi.

Ci teniamo che sia data la giusta attenzione all’operato del Governo Regionale ed al Presidente Musumeci che, sempre con connaturata discrezione, si è veramente impegnato a 360 gradi in nome di un ormai fin troppo dimenticato spirito di servizio, soprattutto nelle drammatiche circostanze che ci hanno visti protagonisti negli ultimi due anni.

IL SEGRETARIO DR. PAOLINO MATTINA ED IL DIRETTIVO DIVENTERA’ BELLISSIMA DI CALTANISSETTA