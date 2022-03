Sicilia, studenti in piazza per sensibilizzare la protezione dell’ambiente

Studenti in piazza, stamane, a Palermo, “contro un modello produttivo predatorio che sfrutta le risorse senza preoccuparsi delle conseguenze sulle qualita’ di vita delle persone. Un sistema che contrappone lavoro e salute, un sistema economico basato su estrazione e uso di combustibili fossili che, come abbiamo visto, causa guerra e conflitti. Vogliamo spingere i governi a interessarsi alla crisi climatica mettendo in campo soluzioni vere che mettano al centro le persone e non piu’ le tasche e i portafogli di pochi”, afferma Adele Furnari di Fridays for future.

Gli studenti contestano anche il protocollo firmato dal Comune con Eni su economia circolare, gestione dei rifiuti e sostenibilita’ ambientale. “A dicembre 2021 il Comune di Palermo e Anci Sicilia hanno siglato un protocollo con Eni finalizzato a valutare congiuntamente la fattibilita’ di possibili iniziative di divulgazione, formazione, promozione, studio e sperimentazione sul tema dell’economia circolare.

Abbiamo a lungo immaginato, e tuttora continuiamo a farlo, come dovrebbe essere una transizione ecologica che si fondi fra gli altri sul pilastro dell’economia circolare. E nel nostro immaginario Eni e’ l’ultimo dei nostri incubi. Il lungo curriculum di devastazione e corruzione che descrive l’operato di Eni comprende vicende clamorose come il disastro ambientale della piana di Gela, dove ancora oggi si registrano gli effetti della Raffineria sulla salute della popolazione e sull’inquinamento del territorio. O come l’accusa di traffico illecito di rifiuti nel Centro Oli di Viggiano in Basilicata. O ancora l’ecocidio nella valle del Niger.

Perche’ le nostre istituzioni locali hanno scelto Eni per divulgare l’economia circolare?”, afferma Giorgio Caruso di Ecologia Politica Palermo. Il corteo ha sfilato per le strade del centro, dirigendosi verso piazza Pretoria, davanti al municipio.