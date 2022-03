Sicilia, sparò all’inquilino moroso: condannato a 3 anni e 4 mesi

Il Gup del tribunale di Palermo Simone Alecci ha condannato a 3 anni e 4 mesi Giuseppe Di Maio, 35 anni, accusato di avere tentato di uccidere un inquilino moroso, Matteo Trapani, di 37 anni. Proprio per via delle pigioni non pagate Di Maio avrebbe deciso di farsi giustizia da solo, esplodendo tre colpi di pistola contro Trapani, in via Roccazzo, nel capoluogo siciliano.

La vittima fu colpita in parti non vitali e fu dichiarata quasi subito fuori pericolo. Sebbene la Procura avesse chiesto 12 anni, l’avvocato Rosanna Vella ha ottenuto la concessione delle attenuanti generiche e dello stato d’ira, che esclude la deliberata e preordinata volonta’ di uccidere.

Il fatto risale al 24 giugno 2021 e Di Maio aveva sparato con una pistola legalmente detenuta, dopo avere ingiunto all’inquilino di rilasciare il magazzino che occupava senza pagargli l’affitto. L’uomo fu poi arrestato dalla squadra mobile.