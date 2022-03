Sicilia: la strategia della Regione per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia

Si svolgerà a Palazzo Orléans una conferenza stampa domani alle 10,30 a Palazzo Orléans per discutere sui beni confiscati e fondi per le imprese.

In particolare sarà presentata la strategia della Regione per la valorizzazione dei beni confiscati e l’accordo tra Regione Siciliana e Banca europea per gli investimenti (Bei) per finanziare le imprese.

Interverranno il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, il responsabile Divisione Impresa di Iccrea Banca, Carlo Napoleoni.