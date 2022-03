Sicilia, imprenditoria femminile. Giarrizzo e Alaimo: “Sblocco dei fondi entro la fine del mese”

“È previsto entro fine mese lo sblocco del Fondo per l’imprenditoria femminile, atteso ormai da oltre un anno, con 40 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio, oltre i 400 milioni dal Pnrr. La risposta è appena arrivata dal Mise, a seguito dei nostri numerosi solleciti. Dal Ministero affermano che ‘il provvedimento è prossimo all’adozione e se ne prevede la pubblicazione sul sito istituzionale entro la fine del corrente mese’”.

A darne notizia sono il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, l’Onorevole Andrea Giarrizzo e Roberta Alaimo, componente della commissione Affari costituzionali a Montecitorio.

“In questi ultimi mesi, – continuano i parlamentari – abbiamo presentato ben tre interrogazioni parlamentari per sollecitare l’emanazione del Fondo e solo pochi giorni fa, l’ennesimo richiamo al ministro Giorgetti, durante l’audizione in commissione Attività produttive, per ottenere risposte concrete a riguardo”.

“Nell’ambito del nostro Progetto ‘Giovani, rilancio e sviluppo’, ci siamo interessati fin dal principio alle sorti della misura e ai relativi ritardi che, purtroppo, hanno contraddistinto l’iter di questa importante agevolazione. Finalmente sembra vicinissima la svolta risolutiva, è ora di dare risposte alle nostre imprenditrici” concludono Giarrizzo e Alaimo.