Sicilia, De Luca: “Rifiuterò richiesta candidatura centrodestra”

L’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, assicura che il Centrodestra gli proporra’ di essere il candidato alla Presidenza della Regione siciliana. “Ma io la rifiutero'” precisa De Luca, leader di Sicilia vera, intervenuto a Siracusa per incontrare i candidati alle elezioni regionali che si presenteranno nella sua lista.

“La mia proposta – dice De Luca – e’ trasversale e chi mi etichetta col Centrodestra sbaglia anche perche’ non sono mai stato invitato ai tavoli del Centrodestra in questi quattro anni. Mi fa ridere che oggi ci si ricordi di Cateno De Luca ma c ‘e’ una ragione: ne fanno una domanda di sopravvivenza perche’ i sondaggi dicono che senza di me sono perdenti in partenza”.