Sicilia, corse clandestine: cavalli mafia e neomelodici, tre indagati

Blitz dei carabinieri contro le corse clandestine di cavalli a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Denunciati un 28enne, un 39enne e un 66enne, quest’ultimo gia’ condannato in quanto ritenuto affiliato al clan Laudani. Sono accusati di maltrattamenti di animali. Il monitoraggio dei social aveva fatto si’ che l’attenzione dei militari fosse attirata da alcuni video con musiche neomelodiche in cui si parlava di cavalli e gare clandestine.

Si sono cosi’ recati in una stalla di Santa Maria di Licodia con all’interno tre cavalli e trenta balle di fieno prive della prevista tracciabilita’ e destinate all’alimentazione degli animali, nonche’ farmaci per uso veterinario di cui alcuni di importazione estera e sprovvisti della prescrizione medica e della relativa autorizzazione all’importazione.

Ai denunciati, individuati quali organizzatori di corse clandestine in tutta la provincia, sono state notificate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 23 mila euro per violazioni del divieto di competizioni sportive o di animali su strada. Sequestrati i tre cavalli.