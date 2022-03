Serie D. Sconfitta 2-0 a Trapani per una generosa Sancataldese

Sconfitta esterna per la Sancataldese 2-0 contro il Trapani. Derby siciliano subito favorevole ai granata padroni di casa che l’hanno sbloccata dopo 20 minuti di gioco con un calcio di rigore trasformato da Defelice (nella foto l’azione che ha portato al rigore). Nel corso del primo tempo reazione Sancataldese, ma la squadra di Giovanni Campanella, nonostante alcune buone occasioni create da Tuccio e Balistreri, non è riuscita a pareggiare.

Nella ripresa al 55′ espulso Lo Curto e Sancataldese in dieci. Il Trapani , in superiorità numerica, ha potuto gestire meglio il gioco contro una Sancataldese mai doma nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, nonostante le numerose interruzioni, nonostante la lotta sul campo e oltre il rettangolo di gioco per recuperare i palloni che sparivano. Nel recupero è arrivata la rete del 2-0 ad opera di Bonfiglio.

E domenica prossima 13 marzo, altra trasferta insidiosa per la Sancataldese sul campo della Polisportiva Santa Maria del Cilento in un match dal quale i verdeamaranto devono provare ad uscire indenni per mantenere a distanza una zona play out che, a seguito dei risultati poco esaltanti di queste ultime giornate, vede la Sancataldese a quota 26 in classifica a + 3 dal Rende.