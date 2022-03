San Cataldo. Domani alle 12 su Rai 2 il programma “I Fatti Vostri” si occuperà della tragica vicenda di Aldo Naro

SAN CATALDO. C’è attesa per la giornata di domani quando, alle ore 12, quando la trasmissione I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, si occuperà del caso di Aldo Naro, il giovane medico sancataldese ucciso a Palermo in una discoteca al culmine di un’aggressione.

Prevista la presenza del padre di Aldo Naro, il generale Rosario Naro, e dei suoi legali, gli avvocati salvatore Falzone e Antonino Falzone che saranno ospiti nel programma seguitissimo di Fatti Vostri.

Dunque, appuntamento a domani alle 12 con “I Fatti Vostri, programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi per parlare del caso di Aldo Naro a 360 gradi, da un punto di vista umano e giuridico.