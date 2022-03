Promozione. Pari esterno beffa 2-2 per l’Atletico Nissa in dieci contro il Lavinaio

Un Atletico Nissa versione “immortal”, coglie un prezioso pari 2-2 al “Comunale” di Aci Sant’Antonio, contro i padroni di casa del Lavinaio. Partita subito in salita per gli ospiti con espulsione di Cordaro dopo appena cinque minuti di gioco.

La squadra nissena non demorde rendendosi pericolosa in un paio di circostanze con Di Gloria prima e con Scribani immediatamente dopo, ma nonostante ciò, la prima frazione di gioco, si chiude sullo 0-0. Nella ripresa, i giallorossi partono forte andando in vantaggio con Sammartino, al nono centro stagionale. I padroni di casa non ci stanno, vanno in forcing e trovano la via del pareggio con Cerasuolo. La partita sembra non avere più sussulti, ma un gol di Terrana riporta i nisseni avanti.

Sembra davvero fatta, ma il Lavanaio forte del vantaggio numerico per quasi tutta la gara riesce a riprenderla con Longhitano per il due a due definitivo. Per i giallorossi, si tratta orgogliosamente dell’ottavo risultato utile consecutivo frutto di cinque vittorie e tre pareggi che la proiettano dopo l’anticipo, momentaneamente, ad un solo punto dal quarto posto, di proprietà dell’Atletico 1994.