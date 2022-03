Promozione. Atletico Nissa- San Gregorio rinviata per impraticabilità del terreno di gioco del “Palmintelli”

Niente Atletico Nissa – San Gregorio allo stadio “Palmintelli”. L’arbitro Guastella di Ragusa ha ritenuto di non far svolgere la partita per impraticabilità del terreno di gioco del “Palmintelli”.

Qualche ora prima che l’arbitro di Atletico Nissa – San Gregorio, valevole per il campionato di Promozione, assumesse questa decisione, s’era disputata un’altra gara valevole per il campionato di 3^ categoria con la Cl Calcio che aveva affrontato il Terranova Gela.

L’arbitro ha effettuato le prove per vedere se la palla rimbalzasse o meno in vari punti del rettangolo di gioco. Ha poi espletato, come da regolamento, un’ulteriore prova, dopo di che ha sancito la chiusura dell’incontro che è stato rinviato a data da destinarsi.